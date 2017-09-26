Автоматические урны корректно считывают результат бюллетеней с исправлениями

Автоматические урны корректно считывают результат бюллетеней, если в них зачеркнуты фамилии сошедших с гонки кандидатов. Об этом ИА «24.kg» сообщил член ЦИК КР Назарали Арипов.

По его словам, когда внедряли автоматически считывающие результат урны, членов избирательной комиссии убедили, что никакого сбоя при вычеркивании не будет. «Мы были готовы, что некоторые кандидаты не дойдут до конца, поэтому это заложено в программе. Результат будет считан верно. Нас в этом убедили», — пояснил Назарали Арипов.

Напомним, что Камчыбек Ташиев снял кандидатуру с предвыборной гонки. Центризбирком уже начал печатать бюллетени. Следовательно, его фамилию вычеркнут.