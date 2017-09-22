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Выборы

О.Бабанов предложил всем политическим силам объединиться и выбрать путь вперед

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями города Токмака Чуйской области и презентовал им свою программу «Путь вперед!».

Он призвал жителей города сказать «да» новому и избрать президента, способного изменить страну, изменить жизнь людей к лучшему. Он призвал студентов не бояться давления в вузах и выбирать следующего главу государства своим умом и сердцем. Кандидат представил собравшимся студентку КГЮА, которая смогла открыто заявить о своем выборе преподавателю, когда всю группу студентов инструктировали, за кого нужно голосовать.

«Эта молодая девушка на самом деле является героем, потому что она не стала бояться, а открыто заявила о своем выборе. Именно такие люди меняют страну! Молодые люди всегда были за изменения, поэтому выбирайте путь вперед и никого не бойтесь!» — сказал Омурбек Бабанов.

В поддержку кандидата выступил депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев.

«Все в Кыргызстане говорят о том, что нужно давать дорогу молодым. Но Омурбек Токтогулович не просто говорил, он это сделал и на своем примере показал, что это вполне возможно. В Токмакском горкенеше от партии «Республика» прошли молодые ребята, в Жогорку Кенеше депутатом стал парень, которому нет еще и 30 лет. Это показывает, что он на самом деле поддерживает молодежь», — сказал Исаев.

Омурбек Бабанов отметил, что когда-то у них с Канатом Исаевым были разногласия, и он сожалеет, что некоторая неопытность обоих помешала их успешному сотрудничеству.

«Я благодарен Канату Кедейкановичу за то, что, несмотря на снятие его кандидатуры с гонок, на возбуждение уголовного дела, он понял, каким должно быть будущее Кыргызстана, и решил поддержать меня.

И сейчас я обращаюсь к представителям всех партий в Жогорку Кенеше, в местных кенешах: давайте забудем о разногласиях и не будем делиться по партиям. Я не говорю, что все должны присоединиться к партии «Республика». Но президент — это глава всего государства, а не одной партии, именно поэтому я выдвигаюсь не от своей партии. Президент — представитель всего народа.

Так давайте объединимся и выберем будущее, выберем путь вперед!» — призвал кандидат в президенты.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 22.09.2017 г. Тираж: 1.

 
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