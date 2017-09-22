В Кыргызстане студентов учат не бояться административного ресурса

В Бишкеке прошла акция «Мы не боимся», посвященная противодействию административному давлению на студентов.

Организаторы наметили своей целью посетить высшие учебные заведения и напомнить их руководству, что заставлять студентов голосовать за того или иного кандидата противозаконно.

«К примеру, в Кыргызской государственной юридической академии студенты жалуются на сильное давление. Это надо предотвратить», — сказал ИА «24.kg» гражданский активист Ринат Самудинов.

Он рассказал, что активисты намерены разъяснить студентам их избирательные права.

Фото ИА «24.kg». Инициатор акции «Мы не боимся» Ринат Самудинов. 2017 год

В акции приняли участие различные студенческие организации, представители партий, движение «Молодой избиратель» и члены Молодежной коалиции. Они подготовили флаги, транспаранты и плакаты.

Фото ИА «24.kg». Акция «Мы не боимся», Бишкек, БГУ, 2017 год

«В Интернете появилась аудиозапись, в которой вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев давал установку госслужащим, чтобы те голосовали за определенных кандидатов. Это говорит о том, что сверху вниз по цепочке спускаются установки. Студентов в КГЮА запугивали тем, что узнают, кто за кого голосовал, и у несговорчивых могут быть проблемы. Большинство студентов, не зная своих избирательных прав, верят в это. Поэтому мы должны провести широкую разъяснительную работу среди студентов», — сказал Ринат Самудинов.

Активисты отправились в несколько крупнейших вузов страны. Начали с Бишкекского гуманитарного университета.

Фото ИА «24.kg». Акция «Мы не боимся», Бишкек, БГУ, 2017 год

Проректор БГУ Учкун Байсубанов заверил, что никаких проблем нет, и концертный зал в ближайшие дни будет предоставлен активистам в распоряжение для разъяснения студентам своих избирательных прав. «Мы не принуждаем студентов ни к чему подобному, это их выбор», — сказал он и попросил участников уйти, чтобы не мешать учебному процессу.

Активисты отправились в Кыргызский государственный технический университет, расположенный неподалеку. Проректор по административно-хозяйственной деятельности Алтымыш Бекбоев сказал: «Мы против административного ресурса. Сейчас студенты смелые и открыто говорят обо всем. Мы не можем взять студентов за руку, отвести в кабинку и сказать, за кого голосовать».

Ринат Самудинов сказал, что предполагал: будут попытки им противодействовать. Но никаких провокаций не было.

«Проректоры вышли к нам и объяснили позиции своих вузов, поддержав идею проведения чистых и открытых выборов», — сказал он.

Чтобы убедиться, так ли это, потребуется самая малость: всем прийти на выборы.