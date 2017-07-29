Еще два самовыдвиженца подали в ЦИК заявления о намерении баллотироваться

В Центризбирком с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения обратился Темиркул Омуралиев — еще один безработный.

Желание баллотироваться на президентский пост также выразил Акбаралы Айтикеев. Он лидер Партии защиты интересов работников промышленности, сельского хозяйства и малообеспеченных семей, вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей стран СНГ, Балтии и Восточной Европы. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

На сегодня в ЦИК поступило 48 заявлений от кандидатов в президенты страны. 38 из них самовыдвиженцы, десять заявлений — это результат решений партий о выдвижении своих лидеров.