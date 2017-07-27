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Выборы

В Кыргызстане идет сбор подписей в поддержку Сооронбая Жээнбекова

По всей республике проходит сбор подписей в поддержку кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.

Пункты сбора подписей в поддержку кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова установлены в Бишкеке возле развлекательного центра «Космопарк», кинотеатра «Ала-Тоо», торгового комплекса «Берекет гранд». Специальные пункты также функционируют по всей республике.

Члены инициативных групп по сбору подписей подчеркивают, что с самого открытия отмечается большой поток избирателей, поддерживающих предвыборную программу претендента от СДПК и желающих собственноручно расписаться в подписном листе.

Как отмечают сами граждане, в качестве президента страны они хотят видеть опытного лидера с широким видением перспектив развития Кыргызстана, который способен сохранить стабильность в обществе, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие. Именно поэтому избиратели со всех уголков страны приходят к палаткам по сбору подписей, чтобы выразить свою поддержку Сооронбаю Жээнбекову.

Согласно избирательному законодательству сбор подписей начинается со дня выдвижения кандидата и продлится до 26 августа.  К этому времени активисты должны собрать не менее 30 тысяч подписей в поддержку своего кандидата. Подписные листы в поддержку кандидатов на должность президента Кыргызстана затем представят в Центральную комиссию КР по выборам и проведению референдумов.
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