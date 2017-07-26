Иммунитет от камеры? Канат Исаев решил баллотироваться в президенты

Депутат парламента Канат Исаев решил баллотироваться в президенты Кыргызстана. Завтра в Бишкеке пройдет съезд политической партии «Кыгызстан», где делегаты обсудят этот вопрос.

Канат Исаев ранее работал мэром города Токмака. После апрельских событий 2010 года декретом временного правительства освобожден от должности. Осенью того же года был избран депутатом Жогорку Кенеша и возглавил фракцию «Республика».

В мае 2017 года Канату Исаеву предъявлено обвинение в коррупции. Уголовное дело возбудила Генеральная прокуратура.

22 июля следствие по делу депутата Каната Исаева завершено и передано в Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее в ЦИК поступило 39 заявлений от желающих стать президентом страны.

Выдвижение кандидатов завершается 1 августа. Выборы главы государства состоятся 15 октября.