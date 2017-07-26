Партия «Замандаш» поддерживает Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты страны.

Политическая партия «Замандаш» сегодня, 26 июля, провела республиканскую конференцию, делегаты которой заявили о своей твердой поддержке кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.

Сопредседатель партии Жениш Молдокматов подчеркнул, что в Кыргызстане впервые на реальной альтернативной основе будет избираться новый глава государства.

«От результата предстоящих выборов зависит очень многое. Стране нужен такой глава государства, который желает, способен и сумеет сохранить стабильность в обществе, уверенность в правильности выбранного курса после Апрельской революции, объединит все политические и общественные силы страны для успешного экономического развития Кыргызстана», — сказал он.

Также Жениш Молдокматов отметил, что 22 июля на заседании политсовета партии было решено, что на предстоящих президентских выборах «Замандаш» поддержит кандидатуру Сооронбая Жээнбекова.

«Политическая партия «Замандаш» заявляет о своей твердой поддержке на предстоящих президентских выборах кандидатуры Сооронбая Жээнбекова и выражает уверенность, что нынешний премьер-министр является наиболее подходящей кандидатурой среди всех претендентов», — заявил Жениш Молдокматов.

Данное решение было представлено на рассмотрение участников республиканской конференции. 102 зарегистрированных делегата единогласно поддержали решение политсовета.