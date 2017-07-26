Партия «Замандаш» поддерживает Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты страны.
Политическая партия «Замандаш» сегодня, 26 июля, провела республиканскую конференцию, делегаты которой заявили о своей твердой поддержке кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.
Сопредседатель партии Жениш Молдокматов подчеркнул, что в Кыргызстане впервые на реальной альтернативной основе будет избираться новый глава государства.
Также Жениш Молдокматов отметил, что 22 июля на заседании политсовета партии было решено, что на предстоящих президентских выборах «Замандаш» поддержит кандидатуру Сооронбая Жээнбекова.
«Политическая партия «Замандаш» заявляет о своей твердой поддержке на предстоящих президентских выборах кандидатуры Сооронбая Жээнбекова и выражает уверенность, что нынешний премьер-министр является наиболее подходящей кандидатурой среди всех претендентов», — заявил Жениш Молдокматов.
Данное решение было представлено на рассмотрение участников республиканской конференции. 102 зарегистрированных делегата единогласно поддержали решение политсовета.