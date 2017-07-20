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Выборы

В борьбу за президентский пост решили вступить еще две женщины

Список претендентов на президентский пост пополнился еще двумя фамилиями. В предвыборной гонке решили участвовать две женщины.

64-летняя Токтобубу Таласбаева является главой Общественного фонда «Улуу чындык». Она идет на выборы-2017 путем самовыдвижения.

Самодвижением идет и Дамира Токтосунова. Ей 56 лет. Она работает в ОсОО консультантом. Род деятельности компании не уточняется.

По состоянию на 20 июля в ЦИК Кыргызстана поступило 32 заявления от претендентов. 26 человек — самовыдвиженцы. Шестеро кандидатов выдвинуты решениями политических партий и движений.
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