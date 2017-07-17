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Выборы

Азимбек Бекназаров собрался в президенты. От «Постоянного народного совета»

Бывший член временного правительства Кыргызстана Азимбек Бекназаров собрался стать президентом страны. Сегодня во Дворце спорта проходит внеочередной курултай объединения национал-патриотических сил КР. На повестке дня один вопрос  — выдвижение единого кандидата на президентский пост. 

Делегаты курултая выступают за кандидатуру председателя «Постоянного народного совета» Азимбека Бекназарова. 

Он заявил, что решил участвовать в выборах-2017, чтобы создать политическую систему национального возрождения кыргызов совместно с представителями других национальностей. 

Азимбек Бекназаров идет на пост главы государства самовыдвиженцем.
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