Азимбек Бекназаров собрался в президенты. От «Постоянного народного совета»

Бывший член временного правительства Кыргызстана Азимбек Бекназаров собрался стать президентом страны. Сегодня во Дворце спорта проходит внеочередной курултай объединения национал-патриотических сил КР. На повестке дня один вопрос — выдвижение единого кандидата на президентский пост.

Делегаты курултая выступают за кандидатуру председателя «Постоянного народного совета» Азимбека Бекназарова.

Он заявил, что решил участвовать в выборах-2017, чтобы создать политическую систему национального возрождения кыргызов совместно с представителями других национальностей.

Азимбек Бекназаров идет на пост главы государства самовыдвиженцем.