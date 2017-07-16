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Выборы

Арсланбек Малиев — еще один самовыдвиженец на президентский пост

Заявление от Арсланбека Малиева поступило в ЦИК. Он самовыдвиженец, заручившийся поддержкой партии «Аалам», которая передала в ЦИК рекомендацию. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбирком.

Арсланбек Малиев был депутатом парламента второго и третьего созывов. Его партия «Аалам» участвовала во всех местных и парламентских выборах, начиная с 2007 года. Однако безуспешно. На последних выборах в Бишкекский городской кенеш в декабре 2016 года «Аалам» не набрала и трех процентов голосов избирателей. Сам Малиев также предпринимал попытку бороться за президентский пост в 2011 году.

На сегодня подали заявления о самовыдвижении 24 кандидата, включая Малиева. В ЦИК также поступило пять решений от политических партий о выдвижении своих лидеров на президентский пост.
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