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Выборы

Сооронбай Жээнбеков: Учителя останутся в центре моего внимания

Выступая сегодня на XVI съезде СДПК, Сооронбай Жээнбеков заявил: «Масштабные проекты по использованию современных технологий в Кыргызстане невозможны без перевода системы образования на новый уровень. А в центре образовательной системы всегда стоят педагоги. Поэтому учитель останется в самом центре моего внимания».

«Я сам когда-то работал учителем и знаю, какой это труд. Сегодня огромные ресурсы направлены на ремонт и строительство школ. Ранее к Интернету были подключены около 500 школ. В 2017 году в 775 школах также будет проведен Интернет. Итого по республике 60 процентов школ будут обеспечены Интернетом. В последующем и остальные школы будут иметь доступ к Интернету. В каждой школе будут построены спортивные залы, отвечающие современным требованиям. Государство продолжит усиливать меры по поддержке педагогов», - сказал кандидат в президенты страны.

Учителям передан пансионат «Асыл» на Иссык-Куле. Но главные меры по улучшению положения учителей и повышению престижа их труда, по словам главы правительства, впереди.

Сегодня съезд СДПК выдвинул Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата на должность президента Кыргызстана.
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