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Выборы

Кандидат в президенты от СДПК за привлечение в госуправление молодых кадров

Сооронбай Жээнбеков предлагает программу по привлечению в органы государственного управления молодых кадров.

Выступая сегодня на XVI съезде СДПК, кандидат в президенты страны отметил, что предлагает программу привлечения на государственную службу молодых кадров, особенно в ее среднее звено.

«Сегодня у нас много молодежи на низовом уровне. Благодаря работе президента Алмазбека Атамбаева, есть много молодых людей и в высшем эшелоне. А вот в среднем звене аппарата управления наблюдается определенный кадровый провал. Речь идет о руководстве областей, районов, местных управлений различных государственных органов... Я готов обеспечить приток молодых профессионалов на этот уровень», - отметил он.

По мнению премьер-министра, в целом в ближайшие пять лет количество молодых кадров в госуправлении должно составить не менее 25 процентов. 

Сегодня съезд СДПК выдвинул Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата на должность президента КР.
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