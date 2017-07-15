Осужденный за сбыт наркотиков тоже хочет быть президентом

Мирлан уулу Шерикул хочет стать президентом. Об этом ИА "24.kg" сообщили в ЦИК.

По данным членов рабочей группы, Мирлан уулу Шерикул ранее осужден по статье 247 УК КР - за незаконный сбыт и распространение наркотиков.

Это не первый претендент с уголовной статьей в президентской кампании-2017.

О намерении баллотироваться на президентский пост ранее заявил Игорь Трофимов. На него возбуждено уголовное дело. Игорю Трофимову инкриминируют разжигание межнациональной вражды. По уголовной статье обвиняется и Омурбек Текебаев, заявивший о самовыдвижении на пост главы государства. Текебаев обвиняется в коррупции.

В ЦИК поступило 26 заявлений - 23 от самовыдвиженцев и три решения от политических партий о выдвижении своих представителей.