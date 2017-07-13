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Выборы

На выборы президента Кыргызстана выделено 471,4 миллиона сомов

Для проведения выборов с учетом двух туров выделено 471,4 миллиона сомов. Об этом в ходе первого заседания Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента КР сообщил министр  финансов Адылбек Касымалиев.  

Он уточнил, что, помимо этого, для открытия избирательных участков за рубежом Министерству иностранных дел КР выделено 8,2 миллиона сомов.  

Относительно вопросов обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на заседании было отмечено, что на каждом участке будут работать сотрудники милиции, а для обеспечения безопасности будет привлечено более 9 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел КР, которых до завершения выборов переведут на усиленный режим службы.  

Выборы президента пройдут 15 октября. Прием заявок продлится до 15 августа.  
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