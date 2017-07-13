21:04
+27
USD 69.58
EUR 79.72
RUB 1.15
Выборы

В Кыргызстане на выборы откроют 2 тысячи 300 избирательных участков

Центральная избирательная комиссия планирует открыть 2 тысячи 300 избирательных участков на территории Кыргызстана и 36 участков за границей. Об этом в ходе первого заседания Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента КР сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.  

Она уточнила, что рассматривается предложение по созданию дополнительных 27 избирательных участков по Бишкеку. 

Нуржан Шайлдабекова добавила, что в настоящее время идет прием заявлений от кандидатов, желающих принять участие в президентских выборах.  

На сегодня поступило 23 заявления от граждан, из них 20 – это самовыдвиженцы, три кандидата выдвинуты от политических партий. В настоящее время их документы рассматриваются. Вместе с тем до 1 августа 2017 года должны быть закреплены схемы и границы избирательных участков.

Глава ЦИК
Нуржан Шайлдабекова отметила, что к 15 августа 2017 года планируется завершить работу по уточнению списков избирателей, с которым каждый гражданин сможет ознакомиться на своем избирательном участке, сам список избирателей будет доступен для ознакомления и уточнения в течение 60 дней. 

«Ведется работа по составлению списков граждан с ограниченными физическими возможностями, для которых будут созданы необходимые условия для участия в голосовании. Прорабатывается вопрос максимального охвата граждан Кыргызской Республики, проживающих и работающих за пределами страны. Мы должны создать условия для активного участия трудовых мигрантов в предстоящем голосовании», — подчеркнула глава ЦИК.

Выборы президента пройдут 15 октября. Прием заявок продлится до 15 августа.
Ссылка:
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
На сегодня в списке участвующих в выборах — 2 миллиона 893 тысячи 453 человек
На выборы президента Кыргызстана выделено 471,4 миллиона сомов
На предстоящих выборах граждан будут идентифицировать 9,5 тысяч операторов
На Омурбека Бабанова в ЦИК поступила первая жалоба. Оставили без удовлетворения
137 представителей Бабанова зарегистрировал ЦИК. Первых. Их будет еще больше
Четвертый за день кандидат: в президенты хочет еще один безработный
Обвиняемый в разжигании межнациональной розни тоже собирается в президенты
Еще двое намереваются в президенты — экс-депутат и обвиняемый в мошенничестве
Не доверяют выбору президента? Молодые кадры СДПК предлагают провести праймериз
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей трех кандидатов в президенты
Популярные новости
Кандидатом в&nbsp;президенты Бабановым опять недовольны. Теперь гражданские активисты Кандидатом в президенты Бабановым опять недовольны. Теперь гражданские активисты
Феликс Кулов рассказал о&nbsp;первых признаках узурпации власти в&nbsp;Кыргызстане Феликс Кулов рассказал о первых признаках узурпации власти в Кыргызстане
Не&nbsp;доверяют выбору президента? Молодые кадры СДПК предлагают провести праймериз Не доверяют выбору президента? Молодые кадры СДПК предлагают провести праймериз
Гендиректор ОТРК рассказал об&nbsp;угрозах от&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана Гендиректор ОТРК рассказал об угрозах от кандидатов в президенты Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть и&nbsp;зaбoтa oб&nbsp;экoлoгии&nbsp;&mdash; нaши oснoвные цeннoсти «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть и зaбoтa oб экoлoгии — нaши oснoвные цeннoсти
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения
Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ
Как работает собственное производство в&nbsp;крупнейшей сети магазинов города Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города