В Кыргызстане на выборы откроют 2 тысячи 300 избирательных участков

Центральная избирательная комиссия планирует открыть 2 тысячи 300 избирательных участков на территории Кыргызстана и 36 участков за границей. Об этом в ходе первого заседания Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента КР сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она уточнила, что рассматривается предложение по созданию дополнительных 27 избирательных участков по Бишкеку.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что в настоящее время идет прием заявлений от кандидатов, желающих принять участие в президентских выборах.

На сегодня поступило 23 заявления от граждан, из них 20 – это самовыдвиженцы, три кандидата выдвинуты от политических партий. В настоящее время их документы рассматриваются. Вместе с тем до 1 августа 2017 года должны быть закреплены схемы и границы избирательных участков. Глава ЦИК

Нуржан Шайлдабекова отметила, что к 15 августа 2017 года планируется завершить работу по уточнению списков избирателей, с которым каждый гражданин сможет ознакомиться на своем избирательном участке, сам список избирателей будет доступен для ознакомления и уточнения в течение 60 дней.

«Ведется работа по составлению списков граждан с ограниченными физическими возможностями, для которых будут созданы необходимые условия для участия в голосовании. Прорабатывается вопрос максимального охвата граждан Кыргызской Республики, проживающих и работающих за пределами страны. Мы должны создать условия для активного участия трудовых мигрантов в предстоящем голосовании», — подчеркнула глава ЦИК.

Выборы президента пройдут 15 октября. Прием заявок продлится до 15 августа.