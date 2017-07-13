На предстоящих выборах граждан будут идентифицировать 9,5 тысяч операторов

Во время предстоящих выборов президента будут работать 9 тысяч 500 операторов по идентификации, привлечены 500 специалистов по поддержке и обучению. Об этом сегодня в ходе первого заседания Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов главы государства заявил председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) Дастан Догоев.

«Мы также проработали ряд новых функций по избирательным спискам. Во-первых, в случае если гражданин захочет уточнить себя в списке, он может бесплатно отправить SMS-сообщение с указанием ПИН на номер 119, система автоматически направит адрес избирательного участка и номер. Также работают система www.shailoo.srs.kg, где граждане могут уточнить себя в списке, и колл-центр «119», — сказал председатель ГРС.

Выборы президента пройдут 15 октября. Прием заявок продлится до 15 августа.