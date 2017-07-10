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Выборы

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей трех кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей трех кандидатов в президенты. Решение принято сегодня на заседании.

Таким образом, у Санжара Энназарова, Анвара Сартаева и Турсунбека Акуна теперь есть свои доверители по выборам и финансам.

Отметим, на сегодня заявления о намерении баллотироваться подали 16 самовыдвиженцев и 3 заявления  о выдвижении своих представителей для участия в выборной гонке поступили от политических партий.

Члены ЦИК также утвердили положение о рабочей группе по приему жалоб и заявлений.
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