ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей трех кандидатов в президенты. Решение принято сегодня на заседании.

Таким образом, у Санжара Энназарова, Анвара Сартаева и Турсунбека Акуна теперь есть свои доверители по выборам и финансам.

Отметим, на сегодня заявления о намерении баллотироваться подали 16 самовыдвиженцев и 3 заявления о выдвижении своих представителей для участия в выборной гонке поступили от политических партий.

Члены ЦИК также утвердили положение о рабочей группе по приему жалоб и заявлений.