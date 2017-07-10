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Выборы

ЦИК назвал срок окончания регистрации кандидатов в президенты

ЦИК назвал срок окончания регистрации кандидатов в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель главы комиссии Абдыжапар Бекматов.

По его словам, до 9 сентября (10 сентября — день начала агитации) претенденты на главный политический пост в стране должны быть зарегистрированы.

Отметим, что до 15 августа будут приниматься заявки от кандидатов. Уже поступило 19 заявлений. Начиная с 16 августа, участники гонки должны сдать подписные листы (не менее 30 тысяч подписей), сертификат о сдаче теста на знание государственного языка и внести избирательный залог размером один миллион сомов.

Абдыжапар Бекматов добавил, что графика сдачи теста пока нет. Он отметил, что как только закончится официальное выдвижение, ЦИК представит уполномоченному за проведение экзамена органу, а это специально созданный при Министерстве образования и науки отдел «Кыргызтест», список кандидатов. В «Кыргызтесте» составят расписание сдачи языкового экзамена для кандидатов.
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