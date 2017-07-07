Пожаловаться в ЦИК на недостатки при выборах стало проще. Утвердили новый порядок рассмотрения жалоб избирательными комиссиями. Об этом ИА «24.kg» сообщила член комиссии Атыр Абдрахматова.

По ее словам, это положение существенно отличается от ранее действующих. Унифицирован порядок рассмотрения жалоб на всех уровнях выборов и референдуме. Кроме того, само положение до его принятия обсудили с правозащитными организациями и экспертами Венецианской комиссии Евросоюза. Оно принято с учетом их рекомендаций.

Мы решили, что участковые избирательные комиссии принимают жалобы лишь в день голосования и в день голосования на дому. В положении также оговорено, что ЦИК рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие) госорганов и органов МСУ, что охватывает и применение административного ресурса. Атыр Абдрахматова

«Также интересными для всех будут нормы, согласно которым ЦИК обязан размещать на своем официальном сайте все жалобы, поступившие в ходе выборов, и каждое принятое решение по ним. Таким образом, ЦИК будет как в «аквариуме» по вопросам поступающих жалоб», — прокомментировала решение Атыр Абдрахматова.