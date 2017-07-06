Гульнара Джурабаева рассказала о тонкостях предвыборной агитации

Запрет на агитацию не распространяется на еще не выдвинутых кандидатов. Об этом сегодня на круглом столе по освещению выборов сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

«Например, президент недавно очень хорошо отозвался о премьер-министре как о достойном кандидате. Это была агитация. Но, как сказал один член ЦИК, он еще не выдвинут», — отметила она.

Гульнара Джурабаева предлагает на законодательном уровне разрешить кандидатам сразу после объявления выборов создавать избирательный фонд и начинать агитационный период.

«Только так мы можем обеспечить всех кандидатов равными условиями. Иначе депутаты начинают широко информировать о своей деятельности, премьер-министр, пользуясь возможностями освещать свою работу, агитирует граждан», — утверждает она.

Джурабаева отметила, что по закону агитацией считается призыв голосовать или не голосовать, выражение предпочтений одному кандидату, описание возможных последствий, если его выберут, и информация, не связанная с его профессиональной деятельностью.

«Например, если кандидат говорит, что он прекрасный семьянин, — это агитация», — отметила Гульнара Джурабаева.