Феликс Кулов рассказал о первых признаках узурпации власти в Кыргызстане

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов дал рекомендации кандидатам в президенты страны. Он озвучил их сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По его словам, проанализировав ситуацию, он пришел к выводу, что многие по незнанию и неопытности говорят о масштабных вещах, но не знают, как их реализовать.

К сожалению, и моей власти не хватило, чтобы выполнить их. Многие вопросы были положены под сукно. Если ситуация продолжится, она неминуемо приведет к дестабилизации обстановки в стране. Феликс Кулов

Он добавил, что сегодня на первом плане — совершенствование судебных органов.

«Там очень много проблем. В суды прошли люди, не имеющие судейского опыта. У меня большой юридический опыт, но я не готов быть судьей. Посмотрите, что происходит сейчас в судах. Мы на протяжении пяти лет не можем ввести суд присяжных. В Уголовный кодекс необходимо внести признаки узурпации власти. В Конституции это определение есть. Один из признаков узурпации власти — попытка подавления свободы слова. Генеральная прокуратура пошла по этому пути. Президент должен использовать акты помилования для тех, кого заключили под стражу по политическим делам. Это успокоит людей, снимет напряженность в стране. Президент должен отозвать все иски о защите чести и достоинства, иницированные Генпрокуратурой. Если деньги взысканы, их нужно вернуть», — сказал Феликс Кулов.