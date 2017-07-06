Еще один претендент на президентский пост подал заявление в ЦИК. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

Накануне в Центризбирком пришел бывший спикер Законодательного собрания Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев. Он заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства путем самовыдвижения.

67-летний отец шестерых детей сейчас работает адвокатом. Ранее активно занимался политикой. В 2005 году Мукар Чолпонбаев был одним из организаторов и руководителей движения ««Мекеним Кыргызстан». 17 июня 2005-го его арестовали по подозрению в организации захвата здания Дома правительства. Он и Урмат Барыктабасов организовывали митинги на площади Ала-Тоо. Вскоре его освободили.

Ранее в ЦИК поступили заявления еще от пятнадцати граждан КР, желающих принять участие в президентской гонке.