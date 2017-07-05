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Выборы

Движение «Единый народный кандидат» создано в Кыргызстане

В Кыргызстане создано общественно-политическое движение «Единый народный кандидат». Об этом в Бишкеке сегодня заявили экс-омбудсмен Бакыт Аманбаев, бывшие депутаты парламента Мукар Чолпонбаев, Бодош Мамырова, Улукбек Кочкоров и журналист Нарын Айып.

Инициаторы создания движения собрались, чтобы обсудить вопросы сотрудничества политических сил и гражданских активистов для выдвижения единого кандидата в президенты страны от народа.

«Движение создано для объединения всех здравомыслящих, прогрессивных патриотических политических сил, чтобы выдвинуть единого кандидата на пост главы государства», — пояснили инициаторы его создания.

Президентские выборы пройдут в Кыргызстане 15 октября 2017 года.

В ЦИК подали заявления на регистрацию в качестве кандидатов в президенты пока 15 человек.
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