ЦИК аккредитовал для участия в предвыборной кампании еще 34 СМИ. Решение принято сегодня на заседании ведомства.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала 11 телеканалов, пять радио, 13 печатных и пять интернет-изданий. Отмечается, что всего уведомления об участии в агитации подали 243 СМИ. На рассмотрении рабочей группы остается 44 заявки. Сегодня прием документов завершается.

«До конца рабочего дня мы будем еще принимать документы. Надеюсь, все СМИ успеют», — сказал заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Напомним, до этого аккредитацию прошли 102 СМИ.