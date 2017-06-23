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Выборы

Инструкция по сбору подписей противоречит закону о выборах президента

Инструкция по сбору подписей противоречит закону о выборах президента. К такому выводу пришли юристы ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики».

По их мнению, в некоторых случаях она еще и противоречит законам «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», «Об информации персонального характера» и «О внутренней миграции».

17 июня ЦИК постановлением утвердил инструкцию «О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность президента КР и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и(или) их уполномоченными представителями».

Инструкция не содержит норм, предусматривающих правовой режим и порядок работы с персональными данными, технические процедуры проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и(или) их уполномоченными представителями.

Инструкция противоречит техническим возможностям Государственной регистрационной службы по работе с персональными данными.
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