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Выборы

По сложившейся традиции глава ЦИК вновь опаздывает на заседание

Глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова, по сложившейся уже традиции, снова опаздывает на заседание, назначенное на 16.00.

Сегодня на повестке регистрация уполномоченных лиц кандидата в президента Темира Сариева, а также назначение глав исполнительных органов местного самоуправления. Заседание началось без главы ЦИК, председательствует ее заместитель Атыр Абдрахматова.

Напомним, глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова опаздывает на свои мероприятия не в первый раз. Так, 13 февраля 2017 с опоздания на 25 минут началось заседание Центральной избирательной комиссии. Мероприятие было назначено на 15.00. Началось спустя полчаса.

На своих же брифингах и пресс-конференциях в ноябре 2016 года она появилась также спустя 25 минут.
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