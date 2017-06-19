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Выборы

О чем говорили в кулуарах съезда партии «Акшумкар»

В Бишкеке сегодня завершил свою работу седьмой съезд партии «Акшумкар». Как отмечает пресс-служба политической организации, среди тысячи делегатов были представители всех регионов и национальностей Кыргызстана.

Участники съезда единогласно выдвинули кандидатуру Темира Сариева на пост президента страны.

Приехавшие поддержать экс-премьер-министра известные политики и общественные деятели в кулуарах форума поделились своим мнением, каким должен быть следующий президент Кыргызстана.

Лидер патриотической партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев поддержал решение «Акшумкара» и, говоря о Темире Сариеве, отметил: «Он сам должен, во-первых, полностью исполнять законы нашей страны. Во-вторых, он должен требовать от своих избирателей — своего народа, чтобы они также исполняли законы».

Руководитель политической партии «Акыйкат» Аликбек Джекшенкулов также положительно отозвался о кандидате в президенты Темире Сариеве: «Его мысли, слова и дела должны совпадать. И пора возвращать доверие народа. Поэтому очень важно, чтобы лидер был порядочным и смог объединить кыргызскую нацию».

Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков: «Темир Аргембаевич по характеру государственник, это подтверждается его делами».

Обращаясь к делегатам съезда, Ахматбек Келдибеков заявил: «Вы первые, кто выдвигает своего кандидата на пост президента. То, что все делегаты единогласно поддержали кандидата, говорит об авторитете вашего лидера, с чем я вас всех и поздравляю».

Алмаз Исанов, эксперт: «Мой интерес в том, что Темир Сариев хорошо представляет, что хочет молодежь, он видит перспективу».

Махаммадсали Машрабкожоев, делегат съезда от Араванского района Ошской области: «Что мне понравилось в платформе нашего лидера и кандидата в президенты? Это обеспечение единства всех народов, которые проживают в Кыргызстане, и укрепление дружбы между этносами. Ведь только вместе мы можем вывести страну на новый этап развития. Это улучшит благосостояние кыргызстанцев в экономическом и социальном плане».

В своем выступлении сам Темир Сариев отметил три ключевых пункта своей программы:

— Порядок и законность. Намечается в кратчайшие сроки провести системную реформу милиции, прокуратуры и судов. Нечистые на руку сотрудники правоохранительных органов и судов должны сидеть в тюрьме, а на их место прийти уважающие закон люди;

— Единение нации и возрождение духовности народа Кыргызстана. Только единый народ может добиться успеха;

— Продолжение интеграционных процессов с ЕАЭС и соседними странами. Расширение рынков и сотрудничество — единственный путь для развития экономики страны.

Темир Сариев также коротко сформулировал «кыргызскую мечту», которую он намерен воплотить в жизнь в случае избрания президентом — достойно зарабатывать, ощущать себя в безопасности и жить в Кыргызстане, гордясь своей Родиной. Не искать лучшей доли на чужбине, а быть счастливым у себя дома.

«В течение следующих шести лет нам предстоит сделать многое из того, что не удалось сделать за предыдущие 26 лет. Возможно ли это? Уверен, что да. Мы можем и обязаны это сделать», — заявил Темир Сариев.
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