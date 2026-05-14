Дональд Трамп мамлекеттик сапар менен Кытайга келди. Эмнелер талкууланат?

АКШ президенти КЭР төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуу үчүн Кытайга келди. Дональд Трамп өзү менен кошо Илон Маск, Тим Кук жана башка алдыңкы технологиялык компаниялардын топ-менеджерлерин ала келген. Аны менен бирге Пекинге уулу Эрик Трамп жубайы Лара менен келди. Бирок делегациянын курамында Американын биринчи айымы Мелания Трамп жок.

Буга чейин эксперттер бул сапар дүйнөдөгү эки алдыңкы экономиканын мамилелерин өнүктүрүүдөгү негизги тоскоолдуктарды четтетүүгө жана алардын атаандаштыгын башкарыла турган абалга келтирүүгө багытталганын белгилешкен.

Фото ЖМК. Дональд Трамп мамлекеттик сапар менен Кытайга келди

Бүгүнкүгө пландалган Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдүн алдында Дональд Трамп АКШ менен КЭРди эки сверхдержава деп атап, аны Кытайды америкалык компаниялар үчүн «ачууга» чакырды.

 Пекин Вашингтон менен болгон мамилесиндеги өзүнүн «кызыл сызыктарын» белгиледи, алардын эң башкысы — Американын Тайванды мындан ары колдоосуна жол берилбестиги бойдон калууда.

Кошмо Штаттардын лидеринин акыркы тогуз жылдагы КЭРге жасаган алгачкы мамлекеттик сапары 13-майда, анын учагы Пекиндин «Шоуду» эл аралык аэропортуна конгондо башталды.

Аэродромдо Ак үй башчысын тосуп алуу үчүн ардактуу кароол тизилип, кызыл килем төшөлдү. Учактын тепкичинен Дональд Трампты КЭР төрагасынын орун басары Хань Чжэн, АКШнын Кытайдагы элчиси Дэвид Пердью, КЭРдин Вашингтондогу элчиси Се Фэн жана эки өлкөнүн желектерин булгалаган 300гө жакын кытайлык мектеп окуучулары тосуп алышты.

Америкалык лидер Си Цзиньпин менен эки күн бою сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул сапар март айында өтүшү керек эле, бирок Кошмо Штаттар менен Израилдин Иранга каршы согушу башталгандан кийин башка мөөнөткө жылдырылган.
Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат
«Түндүк-Түштүк» унаа жолунда жаңы жол тейлөө пункттары ачылат
Дональд Трамп мамлекеттик сапар менен Кытайга келди. Эмнелер талкууланат?
