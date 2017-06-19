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Выборы

ЦИК зарегистрирует Омурбека Текебаева кандидатом в президенты. Если не посадят

ЦИК Кыргызстана готов зарегистрировать лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева кандидатом в президенты страны, если прежде в силу не вступит обвинительный приговор суда. Об этом, отвечая на вопрос ИА «24.kg», сообщила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, сейчас ЦИК не имеет права отказать Текебаеву в праве баллотироваться.

«Но если приговор суда вступает в силу, а кандидат зарегистрирован, то мы отменяем регистрацию не позднее пяти календарных дней до дня голосования», — пояснила Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что регистрация начинается не с момента подачи заявления, а с момента предоставления целого пакета документов, включая подписные листы, результат экзамена по госязыку и уведомление о внесении избирательного залога.

Накануне заявления о намерении баллотироваться в президенты страны подали глава общественного объединения «Лига — Антикризис» Назарбек Нышанов и лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев.
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