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Выборы

В партии «Ата Мекен» рассказали о перспективах кандидата в президенты Текебаева

«Действующий состав ЦИК не пойдет на откровенные грубые нарушения», — заявила сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» депутат парламента Аида Салянова.

Она ответила на вопрос журналистов, может ли Центризбирком не зарегистрировать обвиняемого в коррупции Омурбека Текебаева кандидатом в президенты страны.

По словам Аиды Саляновой, в команде «Ата Мекена» работают хорошие юристы.

«Чтобы не допустить человека к регистрации, обязательно должны быть нарушены какие-то процедуры. Хорошо зная избирательную кампанию, юристы не допустят того, чтобы ЦИК нарушил избирательное законодательство. Но другой вопрос — работает ли в стране закон», — сказала она.

Ее коллега Алмамбет Шыкмаматов отметил, что в отношении Текебаева «идет не суд, а судилище».

«Суд проходит под давлением чиновников. Делается все, чтобы осудить Омурбека Текебаева и не допустить его регистрации. Но история даст всему справедливую оценку и расставит все по местам. Если Текебаева не зарегистрируют кандидатом, будет доказано, что его боятся», — добавил он.

Юрист Канатбек Азиз отметил, что на регистрацию кандидата у ЦИК предусмотрено десять дней. «Мы подали заявление 17 июня, то есть до 27 июня ЦИК должен провести экзамен на знание Текебаевым госязыка и вынести решение», — сказал он.

По его словам, человеку могут отказать в праве быть избранным в двух случаях: если человек определен судом недееспособным или находится в местах лишения свободы.
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