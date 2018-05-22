Аида Салянова о своем приговоре: Слова президента остались просто словами

«Мы используем все инструменты, чтобы добиться оправдательного приговора», — заявила журналистам экс-министр юстиции Аида Салянова, комментируя сегодняшнее решение Верховного суда.

По ее словам, суды либо стали такими самостоятельными, что они не прислушались к мнению общественности, либо слова президента о судебной реформе остались просто словами.

«Мы видим, что общественность недовольна решением суда, недовольна тем беспределом, который творится. Есть президент, который на разных мероприятиях критиковал судебную систему, критиковал незаконные решения. Он задал вектор, какой должна быть судебная власть. Мы надеялись на то, что судьи прислушаются к мнению президента и общественности. Но судьи не захотели этого делать», — сказала Аида Салянова.

Экс-министр юстиции обвиняется в незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году.

Ленинский районный суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

ЦИК принял постановление о прекращении депутатских полномочий Аиды Саляновой на основании приговора судов.