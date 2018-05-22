18:50
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Общество

Аида Салянова о своем приговоре: Слова президента остались просто словами

«Мы используем все инструменты, чтобы добиться оправдательного приговора», — заявила журналистам экс-министр юстиции Аида Салянова, комментируя сегодняшнее решение Верховного суда.

По ее словам, суды либо стали такими самостоятельными, что они не прислушались к мнению общественности, либо слова президента о судебной реформе остались просто словами.

«Мы видим, что общественность недовольна решением суда, недовольна тем беспределом, который творится. Есть президент, который на разных мероприятиях критиковал судебную систему, критиковал незаконные решения. Он задал вектор, какой должна быть судебная власть. Мы надеялись на то, что судьи прислушаются к мнению президента и общественности. Но судьи не захотели этого делать», — сказала Аида Салянова.

Экс-министр юстиции обвиняется в незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году.

Ленинский районный суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

ЦИК принял постановление о прекращении депутатских полномочий Аиды Саляновой на основании приговора судов.
Ссылка:
просмотров: 634
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос с передачей мандата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой не решен
Гульнара Джурабаева: Лишив Аиду Салянову мандата, ЦИК нарушил закон
Аиду Салянову лишили мандата депутата Жогорку Кенеша
Лишение Аиды Саляновой мандата депутата Жогорку Кенеша ЦИК рассмотрит сегодня
Шесть созывов Жогорку Кенеша. Все депутаты, попавшие в уголовные дела
Бүгүн Аида Салянова Жогорку Кеңеште акыркы сөзүн сүйлөдү
Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с коллегами
Жогорку Кеңешке Аида Салянованын ордуна БШКнын мурдакы төрайымы келет
В ЦИК поступили обвинительные приговоры на Аиду Салянову
Депутаты требуют рассмотреть на заседании провалившуюся судебную реформу
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Бизнес
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?
Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!