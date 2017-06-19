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Выборы

Темир Сариев уверен, что выборы-2017 пройдут в открытой конкурентной борьбе

«Я уверен, что президентские выборы пройдут в открытой конкурентной борьбе», — заявил сегодня Темир Сариев, выступая на съезде партии «Акшумкар».

Моя уверенность подкрепляется неоднократно высказываемой твердой позицией президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о том, что выборы пройдут в строгом соответствии с Конституцией и при неуклонном соблюдении требований законодательства.

Темир Сариев
Кандидат в президенты от «Акшумкара» отметил: наблюдая происходящее в стране и обществе, он верит, что можно добиться кардинального улучшения жизни граждан Кыргызстана.

«Главное наше достижение — Свобода. Другим достижением народа является то, что в тяжелых условиях граждане Кыргызстана смогли измениться и приспособиться к нововведениям в экономической сфере. Такие отрасли, как швейная промышленность, туризм, торговля, начали осваивать новые рынки. Народ показал себя гибким, великодушным, способным учиться», — сказал он.

По мнению Темира Сариева, государственная власть не успевает за развитием общества.

«Безусловно, страна могла бы достичь куда большего, если бы государственные органы работали лучше. Кыргызстан добился всего благодаря простым гражданам в то время, когда сотни наших граждан вынуждены искать лучшую жизнь за границей. Страшно, когда люди теряют веру и не чувствуют себя в безопасности в своей стране. И для этого в стране нужно навести порядок, объединить народ и возродить его духовность. Нужно интегрироваться в мировые экономические процессы. Наш народ должен быть в безопасности, достатке и ощущать нужность стране и родным. Именно так я вижу наше будущее: когда можно достойно зарабатывать, ощущать себя в безопасности и жить в Кыргызстане, гордясь своей родиной. Чтобы кыргызстанцы не искали лучшей доли на чужбине, а были счастливы у себя дома», — заключил Темир Сариев.
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