Талант Нарбаев: Темир Сариев выбрал правильные направления

«Я хотел бы заострить ваше внимание на трех моментах, которые прозвучали в выступлении Темира Сариева», — прокомментировал выступление кандидата в президенты Кыргызстана на съезде партии «Акшумкар» эксперт Талант Нарбаев.

По мнению эксперта, Темир Сариев искренне и всерьез нацелен на возрождение промышленности в Кыргызстане.

«Будут реанимироваться и строиться новые заводы и фабрики. А это значит, появятся новые рабочие места, повысится благосостояние народа, у государства появятся средства для решения социальных вопросов. Должен заметить, что никто в Кыргызстане не ставил перед собой такую задачу — построить экономику с упором на производство», — сказал на съезде партии «Акшумкар» Талант Нарбаев.

Он также отметил, что Темир Сариев делает ставку на развитие в Кыргызстане высокотехнологичных отраслей, которые в республике пребывают в зачаточном состоянии.

«Хотя во всем мире наблюдается обратная тенденция. Я думаю, что это правильное решение и что государство должно поддерживать и стимулировать такие отрасли, как IT-технологии, туризм, биотехнологии и другие перспективные направления», — добавил он.

«Третий момент — это твердая решимость развивать мощное отечественное предпринимательство. Это означает создание реальной среды для появления нового поколения молодых и энергичных предпринимателей. Мы много лет говорим о благоприятных условиях для ведения бизнеса, но никто не знает, что в реальности нужно делать. А Темир Сариев знает все проблемы предпринимателей в республике и как нам выходить на международные рынки сбыта и сырья», — сказал Талант Нарбаев.

«Я хорошо представляю, какой огромный пласт работ предстоит выполнить Темиру Сариеву, какие колоссальные усилия нужно приложить для этого. Но я верю, что с нашей поддержкой мы все вместе достигнем намеченных целей», — резюмировал он.