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Выборы

Коррумпированные силовики должны сидеть в тюрьме (из программы Темира Сариева)

Сегодня в Бишкеке проходит съезд партии «Акшумкар». Делагаты форума обсуждают один вопрос — выдвижение кандидата в президенты от своей политической организации. У «Акшумара» один претендент — лидер партии Темир Сариев.

Экс-премьер-министр Кыргызстана выступил перед участниками съезда и остановился на трех ключевых пунктах своей политической платформы.

Главные посылы основаны на порядке и законности, единении и духовном возрождении народа, а также на необходимости продолжать интеграционные процессы со странами ЕАЭС.

По мнению Темира Сариева, коррумпированные милиция, прокуратура и суд не могут защищать законы и выявлять взяточников в системе госуправления. Поэтому в первую очередь из всех государственных структур порядок нужно наводить в правоохранительных органах и судах.

Было твердо заявлено: нечистые на руку сотрудники милиции и органов прокуратуры, а также судьи должны сидеть в тюрьме, а на их место прийти те, кто уважает закон и работает на благо общества, отмечает пресс-служба политической организации.

По мнению Темира Сариева, в кратчайшие сроки должна быть проведена системная реформа милиции, прокуратуры и судов.

Кандидат в президенты от партии «Акшумкар» заявил о единстве народа Кыргызстана как главном источнике развития страны.

«Нам нужен единый народ. Только так можно достичь успеха. Люди могут быть разными, с разными взглядами и интересами, но общество в целом должно ощущать свое единство и иметь схожие взгляды по ключевым вопросам развития», — говорится в докладе Темира Сариева.

Духовное возрождение, сохранение и развитие традиционных народных ценностей — гуманизма, гостеприимства, толерантности — были отмечены как ключевые особенности народа Кыргызстана.

Темир Сариев намерен продолжить интеграционные процессы.

«Два года назад мы вступили в ЕАЭС. Я считаю, что это было исторически правильное решение, отвечающее интересам Кыргызстана. Этот курс необходимо продолжать и углублять. Я знаю, что нужно сделать для того, чтобы наш народ почувствовал реальную пользу от евразийской интеграции. Нам также нужно кардинально улучшить отношения с другими нашими соседями по Центральной Азии, вывести их на новый уровень», — подчеркнул Темир Сариев.

По данным штаба партии, все эти пункты легли в основу политической платформы Темира Сариева.

Главным лозунгом своей избирательный кампании политик выбрал символичное слово «Бирге» («Вместе»).
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