«Акшумкар» обсудит выдвижение Темира Сариева на пост президента страны на съезде

В повестке дня съезда политической партии «Акшумкар», который пройдет сегодня в Бишкеке, стоит лишь один вопрос — выдвижение своего лидера Темира Сариева на пост президента Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате партии.

Уточняется, что экс-премьер-министр страны Темир Сариев — единственная кандидатура от «Акшумкара, и делегаты съезда поддержат его единогласно.

О своем намерении баллотироваться на главный политический пост в стране сам Темир Сариев заявил ранее, в феврале.

Как отметили в партии, сразу же после съезда уполномоченные представители подадут в ЦИК документы на регистрацию.

В ЦИК свои заявления ранее подали председатель общественного объединения «Лига — Антикризис» Назарбек Нышанов и лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, находящийся в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции.