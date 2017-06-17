Назначена дата выборов глав органов местного самоуправления

На 3 июля назначены выборы глав органов местного самоуправления в Чуйской, Ошской и Нарынской областях. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Отмечается, что пройдут выборы глав:

— Кок-Ойрокского айыл окмоту Кеминского района, Кураминского айыл окмоту Панфиловского района и Таш-Мойнокского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области;

— Тоголок Молдоского айыл окмоту Ак-Талинского района Нарынской области;

— Юсуповского айыл окмоту Араванского района и Булолунского айыл окмоту Алайского района Ошской области.

В этих айыл окмоту уже состоялись первые сессии кенешей, избранных 28 мая.