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Выборы

В Джалал-Абаде на одном из участков вышло из строя биометрическое оборудование

В городе Джалал-Абаде на участке № 2104 зафиксирован сбой в работе оборудования по считыванию биометрических данных. Об этом ИА «24.kg» сообщили наблюдатели, следящие за ходом голосования.

По их словам, из-за сбоя возникла небольшая очередь, но поломку устранили достаточно быстро.

А в Кара-Балте, где также проходят досрочные выборы депутатов городского кенеша, перепутали границы участка № 7358.

В целом же избирательный процесс, по данным ЦИК Кыргызстана, проходит активно.

Напомним, досрочно также избираются кенеши в Айдаркене, Таш-Кумыре, Кемине, Кадамджае.

В Кок-Янгаке и Ноокате выборы очередные.

Всего зарегистрированы 272 тысячи 134 избирателя, 214 участков открыто. В целом выборы проходят в 41 местный кенеш по республике.
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