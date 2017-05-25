Пять партий, баллотирующихся в кенеш Джалал-Абада, получили предупреждение ТИК

Пять политических партий, участвующих в местных выборах в Джалал-Абаде, получили предупреждение от ТИК. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

По его словам, «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Бутун Кыргызстан», «Республика» и «Ата-Журт» не представили вовремя промежуточные финансовые отчеты по своим агитационным кампаниям.

Абдыжапар Бекматов добавил, что в целом агитация ведется с незначительными нарушениями и ЦИК готов обеспечить честные выборы.

Отметим, день голосования назначен на 28 мая. В Джалал-Абаде, Кара-Балте, Айдаркене, Кемине и Таш-Кумыре выборы будут досрочными.