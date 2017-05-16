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Выборы

Роль журналистов в предвыборной агитации обсуждают эксперты

Во время предвыборной агитации журналисты в Кыргызстане забывают свою основную роль — информировать граждан и позволить им сделать осознанный выбор. Об этом сегодня в ходе обсуждения сроков проведения и регламента предвыборной агитации сообщила PR-специалист Гульнура Торалиева.

«Во многих странах нет большого регулирования, в США, например. Журналисты там сами для себя решают, будут ли они заниматься агитацией или нет. Но все работники СМИ в США решают для себя информировать граждан. У нас же наоборот — все хотят агитировать, но забывают свою главную роль. В Великобритании, Германии — смешанная система. В Великобритании телевидение, особенно общественное, обязано информировать и само решает, как агитировать. В Германии агитация идет только через общественные государственные СМИ», — сказала она.

Медиаэксперт Азамат Тынаев отметил, что в некоторых странах СМИ не могут зарабатывать на предвыборной агитации — а когда они не зарабатывают, они независимы и исполняют свою прямую роль.
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