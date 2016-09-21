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Выборы

В группу техподдержки на предстоящих выборах войдут 500 человек

В группу технической поддержки на предстоящих выборах войдут 500 человек. Государственная регистрационная служба (ГРС) выделит 200, а Центральная избирательная комиссия (ЦИК) - 300 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в день голосования группы будут выезжать на избирательные участки по заявкам комиссий в случае сбоя и отказа в работе техники.

«Мы наймем на краткосрочный период технический персонал, обучим за счет партнеров-доноров. Что касается вопроса оплаты за работу в день голосования, то он пока не решен, еще предстоит его обсуждение», - добавила глава ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/vybory/37154/
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