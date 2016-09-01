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Выборы

В Бешкентском айыл окмоту избран глава, несмотря на нарушения

В Бешкентском айыл окмоту избран глава, несмотря на нарушения.

Как сообщил ИА «24.kg» председатель Ляйлякской территориальной избирательной комиссии Кочкорбай Сатаров, из 21 депутата в голосовании участвовали 20. Из них 18 поддержали кандидатуру Таалайбека Алимбекова, двое воздержались.

Следует отметить, что члены ЦИК Назарали Арипов и Атыр Абдрахматова выявили нарушения в назначении выборов главы Бешкентского айыл окмоту. После неудачных попыток избрать главу Центризбирком должен был направить письмо президенту о роспуске местного кенеша и назначении повторных выборов. Однако это сделали после того, как ЦИК назначил выборы главы управы в третий раз.
Ссылка: https://24.kg/vybory/36406/
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