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Власть

Бардак терпеть больше нельзя. Новый мэр Бишкека взялся за маршруточников

Ужесточить требования к владельцам маршруточного бизнеса и самим перевозчикам намерен мэр Бишкека. Сегодня Азиз Суракматов встретился с ними.

В муниципалитете отмечают, что градоначальник потребовал навести порядок в работе маршруток. «В сфере соблюдения Правил дорожного движения, хаотичной посадки и высадки пассажиров где попало, несоблюдения количественной нормы пассажиров, когда бусы перевозят их, набивая салон под завязку, — все эти вопросы нужно решать незамедлительно»,  отметил Азиз Суракматов.

По его словам, поступает много жалоб от жителей столицы на отвратительную работу маршрутных такси. И порядок наводить надо — маршрутки должны соблюдать ПДД, быть чистыми, а пассажиры должны ощущать только комфорт и удобство.

Азиз Суракматов заявил, что в ближайшее время распределять маршруты планируется через аукционы.

«Сегодня многие маршрутки сдаются в аренду. Отсюда чехарда. В попытках больше заработать водители нарушают правила», — отметил он.

Мэр города сообщил о введении электронного билетирования.  «Переходить на эту систему должны все перевозчики. Билетирование будет происходить на основе государственно-частного партнерства. Сейчас рассматриваем документы. Определенная часть средств будет уходить в частную компанию, часть — в муниципалитет»,  сказал он.
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