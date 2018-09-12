Владимир Путин и Си Цзиньпин испекли на выставке блины с икрой

Президент России и председатель КНР провели переговоры во время Восточного экономического форума, а затем посетили выставку «Улицы Дальнего Востока». Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в одном из павильонов выставки Владимир Путин учил коллегу печь блины, отметив, что у Си Цзиньпина очень хорошо это получается. «Да, у меня кругленько», — сообщил китайский лидер через переводчика.

Завернув в блины черную и красную икру, Владимир Путин и Си Цзиньпин ели их руками и по русской традиции по предложению президента России выпили немного водки.

На выставке они также попробовали мед и сбитень. Одну баночку с напитком президент России передал коллеге. «Я думаю, что рублей у меня нет», — сообщил председатель КНР. «Юанями потом отдашь», — пошутил в ответ Владимир Путин, передавая гостю подарок.