Владимир Путин и Си Цзиньпин испекли на выставке блины с икрой

Президент России и председатель КНР провели переговоры во время Восточного экономического форума, а затем посетили выставку «Улицы Дальнего Востока». Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, в одном из павильонов выставки Владимир Путин учил коллегу печь блины, отметив, что у Си Цзиньпина очень хорошо это получается. «Да, у меня кругленько», — сообщил китайский лидер через переводчика.
Завернув в блины черную и красную икру, Владимир Путин и Си Цзиньпин ели их руками и по русской традиции по предложению президента России выпили немного водки.