Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в манипуляции цифрами

Эксперты проекта Factcheck.kg провели мониторинг заявления главы правительства Кыргызстана. Они уличили Мухаммедкалыя Абылгазиева в манипуляции цифрами о рабочих местах.

«Российско-Кыргызский фонд развития по состоянию на 1 июня профинансировал 1 тысячу 64 проекта на сумму более $267 миллионов. Было создано 75 тысяч 255 новых рабочих мест в запущенных производственных проектах», — заявлял в июле Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе заседания организационного комитета по проведению Года регионов.

Эксперты проверили озвученные чиновником данные, и оказалось, что они не соответствуют действительности. Во время проверки выяснилось, что на самом деле новых рабочих мест от активного кредитования предпринимателей со стороны РКФР создано только 15 тысяч. Остальные 60 тысяч рабочих мест — это результат косвенного эффекта.

То есть заявление премьер-министра о создании 75 тысяч 255 новых рабочих мест — это манипуляция цифрами, считают эксперты.

Аналитики ресурса сомневаются и в достоверности данных о создании 15 тысяч рабочих мест благодаря кредитам РКФР.

Официальная статистика от Национального статистического комитета показывает, что с 2016 года в Кыргызстане численность работников предприятий, организаций и учреждений выросла меньше чем на 4 тысячи.

РКФР начал активно выдавать кредиты именно с 2016 года. Хотя первый заем и выдан в сентябре 2015-го, за оставшиеся месяцы того года было профинансировано проектов только на $13 миллионов. В 2016-м эта сумма составила в десятки раз больше — $175 миллионов.

Эксперты отмечают, что если благодаря финансированию от РКФР и были созданы новые рабочие места, то за это же время минимум 11 тысяч человек потеряли работу на других предприятиях страны. Но об этом глава кабмина умолчал.