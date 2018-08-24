14:36
USD 68.83
EUR 79.59
RUB 1.00
Власть

Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в манипуляции цифрами

Эксперты проекта Factcheck.kg провели мониторинг заявления главы правительства Кыргызстана. Они уличили Мухаммедкалыя Абылгазиева в манипуляции цифрами о рабочих местах.

«Российско-Кыргызский фонд развития по состоянию на 1 июня профинансировал 1 тысячу 64 проекта на сумму более $267 миллионов. Было создано 75 тысяч 255 новых рабочих мест в запущенных производственных проектах», — заявлял в июле Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе заседания организационного комитета по проведению Года регионов.

Эксперты проверили озвученные чиновником данные, и оказалось, что они не соответствуют действительности. Во время проверки выяснилось, что на самом деле новых рабочих мест от активного кредитования предпринимателей со стороны РКФР создано только 15 тысяч. Остальные 60 тысяч рабочих мест — это результат косвенного эффекта.

То есть заявление премьер-министра о создании 75 тысяч 255 новых рабочих мест — это манипуляция цифрами, считают эксперты.

Аналитики ресурса сомневаются и в достоверности данных о создании 15 тысяч рабочих мест благодаря кредитам РКФР.

Официальная статистика от Национального статистического комитета показывает, что с 2016 года в Кыргызстане численность работников предприятий, организаций и учреждений выросла меньше чем на 4 тысячи.

РКФР начал активно выдавать кредиты именно с 2016 года. Хотя первый заем и выдан в сентябре 2015-го, за оставшиеся месяцы того года было профинансировано проектов только на $13 миллионов. В 2016-м эта сумма составила в десятки раз больше — $175 миллионов.

Эксперты отмечают, что если благодаря финансированию от РКФР и были созданы новые рабочие места, то за это же время минимум 11 тысяч человек потеряли работу на других предприятиях страны. Но об этом глава кабмина умолчал. 
Ссылка:
просмотров: 894
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан надеется на развитие отношений с Грузией
Премьер-министр поручил восстановить мост в Нарынской области до 15 июня
Премьер-министр назвал одно из важных направлений деятельности правительства
Встретили. Мухаммедкалый Абылгазиев и кыргызская делегация прибыли в Душанбе
Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил дальнейшую судьбу рудника «Макмалзолото»
Популярные новости
Незаконно выданные в&nbsp;парке Фучика участки надо вернуть. Требование мэра Бишкека Незаконно выданные в парке Фучика участки надо вернуть. Требование мэра Бишкека
Парламентская фракция &laquo;Ата Мекен&raquo; выдвинула на&nbsp;пост омбудсмена Канатбека Азиза Парламентская фракция «Ата Мекен» выдвинула на пост омбудсмена Канатбека Азиза
Как Владимир Путин танцевал на&nbsp;свадьбе главы МИД Австрии Как Владимир Путин танцевал на свадьбе главы МИД Австрии
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;13-17 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 августа
Бизнес
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom
Кыргызтелеком планирует снизить плату за&nbsp;доступ к&nbsp;сети связи общего пользования Кыргызтелеком планирует снизить плату за доступ к сети связи общего пользования