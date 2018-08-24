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Власть

Туркменистан может принять участие в строительстве китайской железной дороги

Туркменистану предложили активно подключиться к строительству железной дороги Китай —  Кыргызстан — Узбекистан. Об этом журналистам сообщил министр транспорта КР Жамшитбек Калилов.

«По этому вопросу мы с туркменскими коллегами будем плотно работать, потому что в скором времени начнем строительство одного из важных транспортных коридоров Китай — Кыргызстан — Узбекистан. До конца 2018 года в Бишкеке состоится встреча министров транспорта наших стран. Есть предварительное ТЭО, ведутся переговоры с россиянами», — отметил он.

По его словам, формат возможного участия Туркменистана еще будет оговариваться. Это могут быть и прямые инвестиции, и участие в строительстве.

Отметим, в рамках государственного визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан подписан пакет документов. В том числе Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран об основных принципах сотрудничества в области транспорта.

Этот документ подразумевает развитие всех видов транспорта между Кыргызстаном и Туркменистаном. Министр транспорта КР сообщил, что Бишкек и Ашхабад намерены возобновить прямое авиасообщение.

«Cооронбай Жээнбеков также сказал о важности возобновления прямого авиасообщения. Этот вопрос поднимается долгие годы, но пока нет сдвигов», — отметил Жамшитбек Калилов.

 
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