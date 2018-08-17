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Власть

Кто возглавит Бишкекский городской кенеш? Спикер ушел в аппарат президента

Временно исполнять обязанности спикера Бишкекского городского кенеша будет заместитель председателя, депутат Эмил Сыдыков. Об этом 24.kg сообщили в БГК.

Нынешнего главу горкенеша Алмаза Кененбаева назначили первым заместителем руководителя аппарата президента.

По регламенту Бишкекского городского кенеша нового спикера изберут на ближайшей сессии.

«Председатель избирается из числа депутатов фракции большинства или коалиции большинства городского кенеша, тайным голосованием, большинством голосов от общего числа депутатов на срок полномочий городского кенеша», — говорится в регламенте.

Лидер коалиции большинства Таалайбек Сагынов сообщил 24.kg, что право на выдвижение кандидатов имеют все фракции и коалиции БГК.

«Пока консультаций нет. Мы только недавно узнали о назначении Алмаза Кененбаева. На следующей неделе встретимся с лидерами фракций, депутатами. Думаю, тогда и определится круг возможных претендентов», — сообщил он.
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