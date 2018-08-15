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Власть

Балбак Тулобаев заверяет, что у него нет никакого частного бизнеса

Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев заявил 24.kg, что у него нет частного бизнеса.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент «Аю холдинга» является учредителем частной компании. Он совместно с Курбанали Турабаевым учредил ОсОО «Элиф», которое занимается оптовой торговлей товаров. На портале «Открытый бюджет» отсутствует информация о налоговых отчислениях, хотя фирма работает с 2010 года.

Балбак Тулобаев подтвердил, что с партнером в 2010 году создал ОсОО. Но спустя год сам он вышел из состава учредителей. По его словам, компания даже не приступала к работе, поэтому никаких операционных действий не производилось.

«Я вышел из состава учредителей. Насколько знаю, в Министерство юстиции были поданы документы о закрытии этого ОсОО. Не знаю, почему на портале «Открытый бюджет» размещена старая информация», — отметил руководитель аппарата мэрии города.

Балбак Тулобаев подчеркнул, что намерен работать на госслужбе честно и бескорыстно. 
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