Президент Кыргызстана обозначил страны-партнеры

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обозначил сегодня на VII заседании Национального совета по устойчивому развитию страны-партнеры.

По его словам, Кыргызстан должен быть готов к быстро меняющемуся миру и в настоящем, и в будущем. «При обозначении долгосрочных целей необходимо учесть глобальные и региональные тенденции. В мире происходят серьезные экономические и политические изменения. Мы придаем особое значение развитию дружеских отношений с соседними странами, в том числе с Россией», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что будет укрепляться сотрудничество со странами ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

«Мы подняли на стратегический уровень взаимоотношения с Китаем. В дальнейшем будем стараться развивать дружеские отношения с Турцией, Японией, Кореей, США и Евросоюзом», — сказал глава Кыргызстана.