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Власть

Отпуск работе не мешает. Сооронбай Жээнбеков принял предложение Розы Отунбаевой

Сооронбай Жээнбеков, находящийся в недельном отпуске, принял приглашение фонда «Инициативы Розы Отунбаевой» и примет участие в шестом форуме соотечественников «Мекендештер». Об этом журналистам сообщили в оргкомитете.

Сооронбай Жээнбеков станет первым президентом, принявшим предложение пообщаться с соотечественниками, которых соберет фонд Розы Отунбаевой.

Форум «Мекендештер» начнет работу 8 августа в культурном центре «Рух Ордо» в Чолпон-Ате. На него приглашены 300 участников.

Соотечественники намерены обсудить актуальные проблемы, в том числе развития регионов.
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