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Власть

Сооронбая Жээнбекова призывают помочь мигрантам сохранить дома в Клищино

Партия «Ата Мекен» призывает президента Сооронбая Жээнбекова обратиться к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие в решении проблем жителей деревни Клищино и помочь семьям кыргызских мигрантов сохранить купленные земли и построенные на них дома. Об этом говорится в обращении политической организации.

Напомним, ранее ИА «24.kg» писало о появлении кыргызской деревни в Тульской области. В декабре 2017 года агентство «Сотый километр» начало продажу земли в деревне Клищино в Заокском районе Тульской области. Почти все владельцы участков — из Кыргызстана, половина из которых имеет российское гражданство. Село неофициально назвали Ала-Тоо-1.

Шестого июля депутаты отменили свое постановление «Генеральный план развития района на 2016 год», на основании которого была выделена земля под индивидуальное жилищное строительство в Клищино. Теперь деревня, где уже построили первые дома мигранты из Кыргызстана, обратно переведена в категорию сельскохозяйственного назначения.

«Конечно, мы понимаем, что, возможно, данное решение было нелегким для местной власти, но оно было принято, и строительство домов было начато законно, а решение об отмене выделения земель было принято позже и стало полной неожиданностью для наших мигрантов. Есть опасность, что наши мигранты сильно пострадают от отмены вышеуказанных поправок», — пояснили в «Ата Мекене».

 Отметим, большинство владельцев участков в Клищино — граждане России.

«Мы уверены, решение стать гражданами России было осознанным, и, следовательно, они будут чтить законы и внесут свой вклад в развитие экономики. Ведь не секрет, что наши мигранты взыскали славу самых трудоспособных и трудолюбивых. Надеемся, что власти Кыргызстана найдут способ помочь бывшим и настоящим согражданам, поехавшим в РФ за лучшей долей. От этих усилий зависит их дальнейшая судьба: обретут ли они на новой родине счастливую жизнь», — говорится в обращении.
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